Травма Макарова оказалась несерьёзной, он может сыграть в Кубке России с «Краснодаром»

Травма полузащитника московского «Динамо» Дениса Макарова, которую он получил в воскресном матче РПЛ против питерского «Зенита» (3:2), оказалась несерьёзной. Напомним, что Макаров в концовке встречи пострадал от столкновения с Вильмаром Барриосом, после эпизода колумбиец получил красную карточку и покинул поле.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, футболист уже провёл тренировку во вторник с одноклубниками и может появиться на поле в завтрашнем кубковом матче против «Краснодара».

Таким образом, легионеру «Зенита» вряд ли грозит дисквалификация более чем на три матча.