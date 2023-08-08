Гладилин объяснил, почему Пиняев – лучший молодой игрок прошлого сезона

Бывший спартаковец Валерий Гладилин рассказал, почему Сергей Пиняев заслужил награду лучшему молодому игроку сезона-2022/23.

«Он смог стать твёрдым игроком основы «Локо». Показывает яркую, стабильную игру, взрослеет. А ещё этот приз для него – дополнительная мотивация показать, что он заслужил место в старте своего клуба», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Отметим, что уже в нынешнем сезоне РПЛ Пиняев записал в актив один гол и один ассист в трёх матчах.

Ранее о 18-летнем игроке «железнодорожников» и сборной России высказался бывший игрок московского ЦСКА Валерий Пономарёв.