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«Локомотив» потерял Ненахова в конце матча с «Рубином»

08 Августа 2023 • 20:41 Комментировать

Московский «Локомотив» в концовке матча против «Рубина» в Казани (1:0) потерял своего защитника Максима Ненахова. Судя по всему, молодой футболист в дополнительное время получил непростую травму во время выноса мяча – чтобы покинуть поле, ему потребовался электрокар.

Напомним, что несмотря на потерю игрока, «железнодорожникам» увезло увезти из Казани победу. Она стала второй подряд для команды Михаила Галактионова на групповом этапе Кубка России – в первом туре «Локо» одолел дома екатеринбургский «Урал» - 2:1.

«Локомотив» вторым составом пересилил «Рубин» на выезде

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов
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