Пономарёв: «Пиняева вполне можно считать лучшим молодым игроком РПЛ»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв согласился с тем, что РФС признал полузащитника Сергея Пиняева лучшим молодым игроком сезона-2022/23.

«У него неплохой дриблинг, хорошо бежит, поэтому да, он вполне заслуженно лучший молодой игрок. У него есть колоссальное желание играть в футбол, посмотрим, как он будет расти. Но не скажу, что его игра мне нравится», - цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, что Пиняев стал игроком «Локо» минувшей зимой и стал одним из важных игроков основы «железнодорожников». В том числе и благодаря его игре «Локомотиву» удалось вылезти со дна турнирной таблицы во второй половине прошлого сезона.