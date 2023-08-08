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Пономарёв: «Пиняева вполне можно считать лучшим молодым игроком РПЛ»

08 Августа 2023 • 20:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
12.08 15:00

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв согласился с тем, что РФС признал полузащитника Сергея Пиняева лучшим молодым игроком сезона-2022/23.

«У него неплохой дриблинг, хорошо бежит, поэтому да, он вполне заслуженно лучший молодой игрок. У него есть колоссальное желание играть в футбол, посмотрим, как он будет расти. Но не скажу, что его игра мне нравится», - цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, что Пиняев стал игроком «Локо» минувшей зимой и стал одним из важных игроков основы «железнодорожников». В том числе и благодаря его игре «Локомотиву» удалось вылезти со дна турнирной таблицы во второй половине прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Пиняев Владимир Пономарёв
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