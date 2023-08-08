Гладилин: «Если бы лучшим тренером сезона признали Федотова – я бы согласился»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин назвал единственного тренера, которого можно назвать конкурентом Сергею Семаку в прошлом сезоне.

Напомним, во вторник РФС официально признал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23.

«Тренер, который признается лучшим, должен показывать стабильный результат в течение всего чемпионата – серии хороших матчей недостаточно. Вот, Федотов — тоже кандидат, выиграл Кубок и занял второе место. Если бы он забрал приз, я бы согласился», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Ранее эксперт сделал прогноз на вечерний матч Кубка России, в котором сойдутся «Спартак» и «Пари НН».