Терёхин: «Уход Изидора станет потерей для «Локомотива»

Бывший российский футболист Олег Терёхин оценил потенциальный уход из московского «Локомотива» нападающего Вильсона Изидора.

«Думаю, это будет потерей для «Локо». Играет он пусть и мало, забивает постоянно. Хороший форвард, хорошее качество игры», - цитирует эксперта «Спорт День за Днём».

Напомним, ранее появились слухи, которые связывают француза «Локо» с переходом в «Марсель».

«Ну, может, его просто не устраивает, что он сидит на скамейке запасных», - добавил Терёхин.

22-летний Изидор пополнил состав «Локомотива» зимой 2022 года. Его контракт с московским клубом действует ещё три года.