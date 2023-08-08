Сарвели оформил первый гол за «Локомотив»

Летний новичок московского «Локомотива» Владислав Сарвели оформил первый гол за новый клуб в официальных матчах. Это случилось во вторник вечером в гостевом кубковом матче против казанского «Рубина».

На 65-й минуте встречи форвард подкараулил ошибку голкипера казанцев Яновича и подставил голову под летящий мяч, переправив его прямо в ворота – 1:0.

Напомним, что 25-летний Сарвели перебрался в московский клуб после проведённого сезона в «Сочи», сделка оценивается в 1 млн евро. Ранее воспитанник столичного «Чертаново» был игроком родного клуба и самарских «Крыльев Советов».

Текстовую трансляцию вечернего матча организовал портал LiveResult.ru.