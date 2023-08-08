Гилерме не играл за «Локомотив» с прошлой осени

Любопытно, что опытный бразильский и российский голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме сегодня вечером проводит первый матч за свой клуб с октября 2022 года. Именно тогда в рамках 15 тура РПЛ в матче с ЦСКА (0:1) Гилерме защищал ворота «Локо» в последний раз до сегодняшнего дня.

Напомним, что 37-летний Гилерме является ветераном «Локомотива» - он выступает в составе «железнодорожников» Москвы ещё с 2007 года.

Прямо сейчас «Локо» гостит в Казани у местного «Рубина», счёт в рамках очной игры второго тура группового этапа Кубка России до сих пор не открыт. Текстовую трансляцию матча проводит портал LiveResult.ru.