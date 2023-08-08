Червиченко: «Федотов и Карпин смотрелись в том сезоне не хуже Семака»

Бывший владелец столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями по поводу признания Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23.

«Полагаю, необязательно тренер команды‑чемпиона должен становиться лучшим по итогам сезона. Владимир Федотов с ЦСКА показал результат лучше. И Валерий Карпин и его «Ростов», если бы не травмы, удаления. Ему пришлось заканчивать чемпионат детским садом, он тоже выглядел лучше Семака», - цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Ранее решение РФС признать лучшим тренером сезона Семака раскритиковал бывший футболист ЦСКА.