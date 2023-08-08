Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» может пополнить звёздный камерунский форвард слухи

08 Августа 2023 • 19:12 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Московский «Спартак» может усилиться звездой национальной сборной Камеруна, форвардом «Бешикташа» Венсаном Абубакаром.

Как стало известно источникам Sport24, стамбульский клуб готов расстаться с 31-летним нападающим за 6 млн евро. А руководство «красно-белых» не против усилить атаку легионером с опытом выступлений в Европе и на крупных международных турнирах.

Напомним, что в «Бешикташ» Абубакар вернулся минувшей зимой. Ранее два года выступал в составе саудовского «Аль-Насра». С 2014 по 2020 годы принадлежал португальскому гранду «Порту».

Transfermarkt оценивает стоимость африканского форварда в 6 млн евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бешикташ Венсан Абубакар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
20:01 · Россия. Премьер-лига
Сарвели оформил первый гол за «Локомотив»
19:59 · Кубок России
Дебютный гол Сарвели позволил «Локомотиву» повести в Казани
19:49 · Россия. Премьер-лига
Гилерме не играл за «Локомотив» с прошлой осени
19:45 · Кубок России
Балахнин — о результатах «Ростова»: «Рано говорить о провале»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв назвал главный недостаток Тюкавина
19:31 · Кубок России
Егорычев: «Могли забить «Ростову» и больше»
19:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Федотов и Карпин смотрелись в том сезоне не хуже Семака»
19:15 · Кубок России
Хавбек «Спартака» Литвинов рассказал, почему пропустит матч с «Пари НН»
19:13 · Кубок России
Юшин: «Я как в прошлом сезоне также начал забивать с Кубка, надеюсь, продолжу и в чемпионате так же»
19:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может пополнить звёздный камерунский форвард слухи
19:09 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв выбрал лучшего тренера прошлого сезона РПЛ — это не Семак
19:02 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что у Семака нет конкурентов в борьбе за звание лучшего тренера РПЛ
19:00 · Россия. Премьер-лига
Осинькин доволен стартом «Крыльев Советов»
18:52 · Кубок России
Форвард «Урала» Юшин оценил свой забитый «Ростову» гол
18:47 · Кубок России
Карпин: «Я бы не сказал, что что-то прямо там не получилось»
Все новости
Рекомендуем