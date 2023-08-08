Московский «Спартак» может усилиться звездой национальной сборной Камеруна, форвардом «Бешикташа» Венсаном Абубакаром.

Как стало известно источникам Sport24, стамбульский клуб готов расстаться с 31-летним нападающим за 6 млн евро. А руководство «красно-белых» не против усилить атаку легионером с опытом выступлений в Европе и на крупных международных турнирах.

Напомним, что в «Бешикташ» Абубакар вернулся минувшей зимой. Ранее два года выступал в составе саудовского «Аль-Насра». С 2014 по 2020 годы принадлежал португальскому гранду «Порту».

Transfermarkt оценивает стоимость африканского форварда в 6 млн евро.