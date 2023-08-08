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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв выбрал лучшего тренера прошлого сезона РПЛ — это не Семак

08 Августа 2023 • 19:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос о лучшем тренере минувшего сезона РПЛ.

Ранее Российский футбольный союз назвал лучшим тренером чемпионата России – 2022/23 рулевого «Зенита» Сергея Семака.

«Я бы назвал лучшим наставника ЦСКА Владимира Федотова. С ходу занять второе место в чемпионате России и выиграть Кубок — это очень серьезно. Плюс он выиграл серебро второй год подряд», — приводит слова Пономарёва «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке шесть набранных баллов после трех стартовых туров.

В следующем туре РПЛ ЦСКА примет на своем поле «Сочи». Матч состоится 13 августа, начало — в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Владимир Пономарёв
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