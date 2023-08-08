Гладилин считает, что у Семака нет конкурентов в борьбе за звание лучшего тренера РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость, согласно которой рулевой «Зенита» Сергей Семак был признан лучшим тренером прошлого сезона РПЛ.

«Человек уже на протяжении многих лет выигрывает чемпионат страны — да, у кого-то могут быть какие-то претензии, но это естественно. Но как по мне, конкурентов у него на этой позиции пока не видно», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, 47-летний Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В текущем сезоне «сине-бело-голубые» занимают седьмое место в чемпионате России, набрав четыре очка за три тура.

Трудовой договор Семака с санкт-петербургской командой рассчитан до 2025 года.