Осинькин доволен стартом «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о старте нового сезона РПЛ.

«Прошло всего три тура. Вся борьба в чемпионате впереди. Мы довольны количеством очков, которые набрали. Но знаем, что у нас есть проблемы, пытаемся их решить», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Специалист добавил, что «Крылья Советов» хотят усилить свой состав в летнее трансферное окно, ведь конкуренты улучшают свою игру с каждым туром.

«Крылья Советов» набрали семь очков за три тура и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В следующем туре подопечные Осинькина встретятся в гостях с «Локомотивом» (12 августа).