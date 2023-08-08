Оздоев прокомментировал свой переход в ПАОК

Новичок греческого ПАОКа, российский хавбек Магомед Оздоев прокомментировал свой переход в новый клуб из стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк».

«Я уже познакомился практически со всеми в новой команде и очень жду того, чтобы начать тренировки и сыграть в ближайших матчах, помочь новой команде достичь хороших результатов», - цитирует Оздоева пресс-служба клуба.

Напомним, ПАОК подписал с россиянином контракт на два ближайших сезона.

«Мне понравился проект, видение футбола главным тренером. А ещё то, что ПАОК - команда с историей и прекрасными болельщиками», - добавляет Оздоев.

Оздоев попрощался с бывшим клубом из Стамбула