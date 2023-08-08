Павлюченко не хочет тренировать «Спартак»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о возможной работе в стане «красно-белых» на посту главного тренера команды. Напомним, ранее бывший футболист сборной России поступил в Академию РФС для получения тренерской лицензии.

«Думаю, сейчас все тренеры мечтают возглавить «Спартак», хотят этого, ведь это самый популярный клуб России. Но на сегодняшний день я не хочу тренировать «красно-белых», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Экс-игрок добавил, что обучение начинается уже в августе, однако пока эти даты его устраивают.

Павлюченко защищал цвета «народной команды» с 2003 по 2008 год. В составе «Спартака» он стал обладателем Кубка России.