Непомнящий оценил возможных соперников сборной России из Африки

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил потенциальных соперников сборной России по товарищеским матчам – сборные Мали и Буркина-Фасо.

«Для сборной России сейчас важен любой матч. Просто любой. Что касается африканских соперников, то Буркина-Фасо посильнее Мали будет, но сыграть будет полезно с обеими», - цитирует Непомнящего Vprognoze.ru.

Напомним, что в 2023 календарном году россияне провели только два товарищеских матча – со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Осенью у команды Валерия Карпина запланировано проведение матча с командой Катара.