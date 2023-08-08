Агент: «Европейские клубы ждут, когда Дивеев вернётся после травмы»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о возможном переезде своего клиента в Европу.

«Уровень интереса к Дивееву не снижается, но учитывая, что сейчас у Игоря травма, интерес перманентный, но и не повышающийся. Европейские клубы ждут, когда Дивеев вернется, и тогда возможны переговоры по его переходу», — цитирует Ерёмина Metaratings.

Ранее агент футболиста заявил, что Дивеев должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА.

Действующий контракт игрока с «армейцами» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 7,5 миллионов евро.