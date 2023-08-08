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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент — о Мозесе: «Если он чуть-чуть прибавит, будет просто космос»

08 Августа 2023 • 18:22 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Футбольный агент Вадим Шпинёв поделился комментарием о полузащитнике «Спартака» Викторе Мозесе.

«Если он чуть-чуть прибавит, будет просто космос! Мозес – безумный футболист, даже в России недооцененный», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Агент отметил, что сейчас в составе «Спартак» очень большая конкуренция, поэтому Мозесу придется прилагать больше усилий, чтобы оставаться в основе.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.

После трех туров «Спартак» возглавляет РПЛ, набрав девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Вадим Шпинёв
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