Агент — о Мозесе: «Если он чуть-чуть прибавит, будет просто космос»

Футбольный агент Вадим Шпинёв поделился комментарием о полузащитнике «Спартака» Викторе Мозесе.

«Если он чуть-чуть прибавит, будет просто космос! Мозес – безумный футболист, даже в России недооцененный», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Агент отметил, что сейчас в составе «Спартак» очень большая конкуренция, поэтому Мозесу придется прилагать больше усилий, чтобы оставаться в основе.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.

После трех туров «Спартак» возглавляет РПЛ, набрав девять очков.