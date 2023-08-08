Пономарёв раскритиковал РФС за признание Семака лучшим тренером сезона

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв обрушился с критикой на РФС за то, что организация признала наставника питерского «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона-2022/23. По его мнению, автором успехов питерцев является не Семак, а селекционная служба клуба.

«Семак работает в вольготных условиях - может подбирать любых игроков на поле, так как в его клубе отлично работает селекционный отдел, что привез отличных футболистов в команду. Не назову Семака лучшим тренером», - цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Напомним, что при Семаке в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.

Семак признан лучшим тренером России