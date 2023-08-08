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Первак: Пиняев не стоит 30 миллионов евро

08 Августа 2023 • 18:13 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
12.08 15:00

Известный функционер Юрий Первак высказался о трансферной стоимости нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Ранее спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов заявил, что клуб готов рассмотреть предложения по Пиняеву, если за него предложат 30 миллионов евро.

«Думаю, что на сегодняшний день Пиняев стоит подешевле. Учитывая его перспективу, хотя бы десятка. Потому что он еще ничего не показал и ничего не доказал», — заявил Первак «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Пиняеву нужно уезжать в европейский клуб, тогда его ценник может вырасти до 30 миллионов евро, но в РПЛ футболист прогрессировать не будет.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Первак Сергей Пиняев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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