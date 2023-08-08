Бывший одноклубник новичка московского «Спартака» Олега Рябчука Велтон, выступающий ныне за португальский «Торренсе», специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о новом игроке «красно-белых».

- Мы вместе с Олегом играли за «Пасуш де Феррейра». Запомнил его, как очень сильного футболиста с хорошей школой. Он быстро принимал нужные решения и очень много бегал. За левый фланг всегда было спокойно.

- Каким он был за пределами поля?

- Он всегда был спокоен, даже порой слишком спокоен (смеётся). На самом деле, он прекрасно ладил со всеми партнерами, не имел никогда проблем с кем-то из тренеров и очень много тренировался индивидуально.

- Какие у него перспективы в чемпионате России?

- Везде, где он играл, он был лучшим левым защитником в команде. Уверен, тут он тоже будет лучшим.

Рябчук озвучил свою главную цель в «Спартаке»