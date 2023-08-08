Колосков раскритиковал переход Оздоева в ПАОК

В понедельник вечером российский хавбек Магомед Оздоев официально обрёл новую команду и перешёл из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» - в греческий ПАОК. Сумма трансфера составила, по оценкам, 1 млн евро. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал этот переход.

«Радоваться надо, когда игроки переходят в «Реал», «Барселону», «Баварию» и в «Манчестер Сити». А тут — посредственная команда, рядовая. Чем она лучше клубов, которые у нас есть в России? Так что чего нам тут радоваться? Никакой радости по этому поводу», - цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Оздоев покинул РПЛ прошлым летом, усилив свободным агентом «Карагюмрюк», который тогда возглавлял легендарный Андреа Пирло. За сезон Оздоев забил пять голов в рамках чемпионата Турции.

Стала известна причина ухода Оздоева в ПАОК