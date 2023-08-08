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Агент Дивеева рассказал, когда защитник ЦСКА вернётся в строй

08 Августа 2023 • 17:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился информацией о состоянии футболиста. Напомним, игрок получил травму в матче Суперкубка России с «Зенитом» (0:0, 4:5 — по пенальти).

«Восстановление идет по плану, все хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА, сроки восстановления не поменялись», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

После трех туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место, набрав шесть очков. Завтра, 8 августа, «армейцы» примут на своем поле «Факел». Начало игры запланировано на 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию матча в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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