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Агент: «Включение Дивеева в список 33 лучших игроков — это правильное решение»

08 Августа 2023 • 17:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал попадание игрока в символическую сборную по итогам прошлого сезона РПЛ.

«Основным критерием выбора футболиста от РФС в данный список было качество игры, а не количество. Поэтому включение Игоря в список 33 лучших — это правильное решение», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в прошлом сезоне 23-летний Дивеев принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

В новой кампании защитник появился лишь однажды в игре Суперкубка России против «Зенита», где и получил травму.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Олег Еремин Игорь Дивеев
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