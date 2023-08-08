Булыкин: «Если Изидор хочет уйти из «Локомотива», тогда его лучше продать»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора.

«Если Изидор хочет уйти, тогда его лучше продать. Были примеры, когда игроки хотели уйти, клубы не могли договориться и потом игрок не очень хорошо смотрелся. Думаю, шансы на отъезд Изидора высоки», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего француза заинтересован «Марсель», но официального предложения в стан «красно-зеленых» пока не поступало.

В текущем сезоне Изидор появился на поле в четырех матчах во всех турнирах, стал автором двух мячей и отдал один голевой пас.