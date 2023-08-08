В «Локомотиве» подтвердили интерес к Чистякову

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о возможном подписании защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Чистяков был в нашем шорт-листе. Но дальше слухов дело не зашло. Ждать ли еще трансферы? Мы надеемся, может быть. Мы всегда ищем усиление», — приводит слова Ульянова Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 2,5 млн евро.

Стоит отметить, что ранее сам Чистяков неоднократно заявлял о своем желании остаться в «Зените».