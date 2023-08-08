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«Локомотив» повесил огромный ценник на Пиняева

08 Августа 2023 • 16:32 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
12.08 15:00

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Сергея Пиняева.

«Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться — миллионов 30 евро», — заявил функционер Sport24.

Напомним, 18-летний Пиняев пополнил состав «Локомотива» прошлой зимой, перебравшись из «Крыльев Советов». Контракт вингера с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 7 млн евро.

Сегодня, 8 августа, «Локомотив» встретится с «Рубином» в рамках второго тура Кубка России. Начало игры — в 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов Сергей Пиняев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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