Стала известна символическая сборная РПЛ сезона-2022/23 по версии бюро исполкома РФС

Стала известна символическая сборная Российской премьер-лиги сезона-2022/23 по версии бюро исполкома РФС.
В число 11 лучших футболистов попали пять представителей питерского «Зенита», который и стал чемпионом РПЛ прошлого сезона.
Символическая сборная РПЛ сезона-2022/23:
- Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА);
- Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»);
- Левый центральный защитник: Георгий Джикия («Спартак»);
- Правый центральный защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА);
- Правый защитник: Вячеслав Караваев («Зенит»);
- Левый полузащитник: Клаудиньо («Зенит»);
- Левый центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар);
- Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»);
- Правый полузащитник: Малком («Зенит»);
- Правый нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»);
- Левый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА).
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