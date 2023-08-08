Петржела - о «Зените»: У меня нет ни единого сомнения в их очередном чемпионстве

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петрежела высказался о старте питерского клуба в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Чешский специалист отметил, что он не удивлён поражению «Зенита» в матче с московским «Динамо», ведь от них ушёл главный лидер, и подобного спада стоило ожидать, но у него нет единого сомнения в том, что команда с берегов Невы снова завоюет титул.

«Спартак» лидер чемпионата? Прошло всего лишь три тура, радоваться пока рано. На большой дистанции всё может поменяться ещё несколько раз», - приводит слова Петржелы «Чемпионат».

В следующем туре «Зенит» сыграет на своём поле против воронежского «Факела».