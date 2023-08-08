Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, что наставник питерского «Зенита» Сергей Семак получил награду лучшего тренера сезона-2022/23.

Экс-игрок сборной России отметил, что рулевой команды с берегов Невы является лучшим по всем показателям, а Владимир Федотов, например, вообще ничего не выиграл, чтобы получить эту награду.

«Если ЦСКА возьмут чемпионат и кубок, можно будет подумать. Но тут подряд пятое чемпионство, ребята. Да, с бразильцами, но у других топ- клубов тоже полно иностранцев и чего?», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» оформил пятое чемпионство подряд под руководством Сергея Семака.