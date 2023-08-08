В РФС высказались о возможном турне сборной России по Африке

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном турне сборной России по Африке.

Спортивный деятель отметил, что на данный момент турне очень сложно провести, так как есть единый для России и других стран календарь, и сейчас игроки сосредоточены на участии в РПЛ и Кубке России.

«Для такого турне нужно поломать клубные соревнования, а это неправильно. Сейчас клубный футбол за счет интенсивного чемпионата и благодаря обновленной формуле Кубка России занимает очень много времени», - приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, что российская сборная временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.