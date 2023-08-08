Шалимов - о составе ЦСКА: Если говорить об основе, то всё нормально

Российский специалист Игорь Шалимов высказался об игроках московского ЦСКА.

Бывший наставник «Урала» отметил, что, если говорить про основу, то с не всё нормально, а вот с заменами существуют большие проблемы, что обязательно потом скажется.

«Если вылетает один основной игрок, сразу будут проблемы в любой позиции, потому что основной обоймы в 12-13 человек, учитывая и Кубок — это мало», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что после трех туров Российской премьер-лиги столичный клуб имеет в своём активе шесть набранных очков. В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют против «Сочи».