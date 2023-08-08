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Шалимов - о составе ЦСКА: Если говорить об основе, то всё нормально

08 Августа 2023 • 14:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Российский специалист Игорь Шалимов высказался об игроках московского ЦСКА.

Бывший наставник «Урала» отметил, что, если говорить про основу, то с не всё нормально, а вот с заменами существуют большие проблемы, что обязательно потом скажется.

«Если вылетает один основной игрок, сразу будут проблемы в любой позиции, потому что основной обоймы в 12-13 человек, учитывая и Кубок — это мало», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что после трех туров Российской премьер-лиги столичный клуб имеет в своём активе шесть набранных очков. В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют против «Сочи». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Шалимов
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