Малком – лучший футболист России по итогам сезона-2022/2023 по версии бюро исполкома РФС

Малком признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2022/23 по версии бюро исполкома РФС, об этом сообщает официальный телеграм-канал организации.

Напомним, что форвард выступал за питерский «Зенит», за который в прошлом сезоне провел 33 игры во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью результативными партнёрам по команде.

В нынешнее трансферное окно бразилец, который в феврале получил российский паспорт, перешёл в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 60 миллионов евро, тем самым этот переход стал самым дорогим трансфером в истории российского футбола.