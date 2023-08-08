Семак признан лучшим тренером России, а «Зенит» стал лучшей командой по итогам сезона-2022/2023

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером России по итогам сезона-2022/2023 по версии бюро исполкома РФС, об этом сообщает официальный телеграм-канал организации.

Также питерский клуб стал лучшей командой по итогам прошедшего сезона.

Напомним, что «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем чемпионата России, опередив московский ЦСКА на 12 баллов и завоевав для себя вторую звезду на эмблему, ведь этот титул стал десятым в истории клуба.

Новый же сезон команда с берегов Невы начала не самым лучшим образом и после трех туров имеет в своём активе четыре очка.