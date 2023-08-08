Пиняев – лучший молодой футболист России по итогам сезона-2022/2023 по версии бюро исполкома РФС

Левый вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев стал лучшим молодым футболистом сезона-2022/23 по версии бюро исполкома РФС, об этом сообщает официальный телеграм-канал организации.

В прошлом сезоне 18-летний футболист принял участие в 27 играх за столичный клуб во всех турнирах, в которых смог отметиться шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Также стоит отметить, что Пиняев в ноябре прошлого года дебютироалпаа наа национальную сборную России в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).