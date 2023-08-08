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Источник: «Марсель» действительно заинтересован в Изидоре, но предложений «Локомотиву» не было

08 Августа 2023 • 14:12 Комментировать

Французский «Марсель» действительно проявляет интерес к нападающему московского «Локомотива» Вильсону Изидору.

Данную информацию Sport24 сообщил источник, который близок к форварду.

«Марсель» пока не контактировал с «Локомотивом» на тему возможного трансфера игрока. Никакого предметного предложения нет», - заявил источник.

Контракт 22-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Изидор принял участие в четырёх играх, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Вильсон Изидор
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