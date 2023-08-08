Агент Элшника рассказал, что «Олимпия» откзалась от продажи игрока в «Крылья Советов»

Агент полузащитника «Олимпии» из города Любляна Тими Элшника Роберт Чибеж высказался о возможном переходе своего клиента в самарские «Крылья Советов».

Агент отметил, что самарский клуб прислал продолжение словенской команде, однако оно было сразу отклонено, так как клуб продолжает участвовать в еврокубках, где играет в квалификации Лиги чемпионов и уже точно гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

«В любом случае, сперва нужно получить одобрение от «Олимпии», а там четко заявили, что на переговоры нет шансов, пока продолжается еврокубковая кампания», - приводит слова Чебежа «РБ Спорт».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.