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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Тюкавин уже вырос из детских штанишек» эксклюзив

08 Августа 2023 • 13:58 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Пока трудно оценивать выступление Тюкавина. Прошло три тура, в первых двух играх он особо не блеснул. После одного удачного матча я бы не стал возводить его в ранг героя. Сейчас он уже вырос из детских штанишек. Он взрослый парень, но стабильности ему пока не хватает. Забил красивый гол? Да, это того, что ждут от центрального нападающего. Он очень умело и грамотно подработал себе мяч и пробил. Хочется, чтобы из него вырос супербомбардир», - сказал Колосков.

В текущем сезоне РПЛ Тюкавин забил три гола и отдал ассист в трех матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Вячеслав Колосков Константин Тюкавин
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