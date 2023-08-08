Итальянский клуб отказался от идеи покупки Сазонова

Член правления «Фрозиноне» Гуидо Ангелоцци высказался о возможном переходе защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова.

«На данный момент мы отказались от идеи купить Сазонова», - приводит слова Ангелоцци «РБ Спорт».

Ранее спортивный деятель заявил, что итальянский клуб рассматривал вариант с покупкой 21-летнего футболиста сборной Грузии, однако предложение так и не поступило.

Контракт Сазонова с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ он провел на поле всего 31 минуту в игре против «Зенита» (2:3).