Хаджи назвал самое слабое место «Спартака»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением об оборонительной линии «народной команды».

«Спартак» всё время пропускает - вот что плохо. Оборона - самое слабое место. В защите нет сыгранности. Уровень защитников «Спартака» не соответствует команде», - передает слова Александра издание «Чемпионат».

Напомним, что в последнем матче спартаковцы одержали разгромную победу над казанским «Рубином» со счетом 4:1. После трех туров чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля с девятью набранными баллами лидируют в турнирной таблице.