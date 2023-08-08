Мостовой не считает Тюкавина лучшим форвардом РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина.

Экс-игрок сборной России не считает динамовца лучшим нападающим РПЛ и считает, что на него не нужно вешать эти ярлыки, а нужно посмотреть, как он дальше проявит себя.

«У нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет 10 голов за чемпионат, а потом уже поговорим», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что форвард отметился дублем в матче третьего тура Российской премьер-лиги против «Зенита», который помог его команде добиться успеха со счётом 3:2.