Сёмин считает, что Головину неинтересен переход в «Зенит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, может ли «Зенит» подписать полузащитника «Монако» Александра Головина на замену перешедшему в «Аль-Хиляль» Малкому.

По мнению специалиста, Головину неинтересен такой вариант продолжения карьеры.

«Александру это не нужно. Он отлично чувствует себя в «Монако». Вероятно, финансовые возможности у «Зенита» есть, но нужна ещё заинтересованность игрока», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В минувшем сезоне 27-летний футболист провёл за монегасков 45 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 28 миллионов евро.