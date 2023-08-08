Агент защитника «Зенита» Чистякова рассказал о состоянии футболиста

Агент защитника питерского «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал о состоянии своего клиента.

Агент отметил, что ничего страшного с футболистом не случилось, и он проходит период восстановления и сейчас идёт на поправку и в ближайшее время должен приступить к тренировочному процессу.

«Уже после начала тренировочного процесса можно будет говорить про игры. Больше говорить пока не о чем», - приводит слова Талаева Sport24.

Напомним, что 29-летний футболист получил повреждение на 17-й минуте матча второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (1:1).