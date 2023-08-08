Рябчук озвучил свою главную цель в «Спартаке»

Новоиспеченный защитник московского «Спартака» Олег Рябчук рассказал о своей цели в «народной команде». Его слова приводятся на ютуб-канале клуба.

«Я очень рад перейти в такой великий клуб с богатой историей. Главная цель - быть чемпионами. Знаю про фанатов, что у «Спартака» их больше всего в России. Очень рад перейти в «Спартак», - высказался футболист.

Трансфер защитника обошелся «Спартаку» в шесть миллионов евро плюс бонусы. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2026 года. До перехода в стан «красно-белых» Рябчук выступал за греческий «Олимпиакос».