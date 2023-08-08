Валуев высказался об уходе Малкома из «Зенита»

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев, который является болельщиком «Зенита», высказался об уходе нападающего Малкома из питерского клуба.

«Малком действительно был лидером сине-бело-голубых, его уход — это потеря. Но за такие деньги игрока надо было отпускать», - приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Напомним, что Малком был стал лучшим бомбардиром РПЛ прошлого сезона, а также был признан лучшим игроком турнира.

В летнее трансферное окно 26-летний уроженец Сан-Паулу заключил четырёхлетний контракт с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.