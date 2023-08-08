Полузащитник «Спартака» Игнатов - о плотном графике: «Конечно, лучше играть»

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что ему нравится плотный график в начале сезона-2023/2024.

«Конечно, лучше играть. Я видел, что Зина после прошлой игры давал интервью. Хорошо, когда играем. Я полностью его поддерживаю. Конечно, нам нравится играть», - цитирует полузащитника издание «Чемпионат».

Последний поединок «Спартак» провел против казанского «Рубина» в рамках третьего тура Премьер-лиги. «Красно-белые» отпраздновали крупную победу на выезде со счетом 4:1.

Следующий матч «красно-белые» сыграют против «Пари НН» в Кубке страны. Встреча состоится сегодня, 8 августа, на «Открытие Банк Арене» в Москве.