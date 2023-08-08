Орещук: «Пять миллионов - хорошая цена за Азмуна»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном возвращении нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна в РПЛ.

«Азмун - усиление для нашей РПЛ. Какая его реальная стоимость? Пять миллионов - хорошая цена. Больше платить нет смысла. Мы знаем его уровень», - передает слова функционера Legalbet.

Напомним, что Сердар перебрался в «Байер» из «Зенита» зимой прошлого года. Контракт 28-летнего иранца с «фармацевтами» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.