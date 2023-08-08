Изидор может перейти в «Марсель»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу в «Марсель». Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, в настоящий момент «Марсель» ведёт работу над трансфером, однако для подписания Изидора французскому клубу потребуется продать одного из своих игроков группы атаки. Отмечается, что команду могут покинуть Дженгиз Ундер или Руслан Малиновский.

Напомним, Изидор представляет «Локомотив» с января 2022 года. В общей сложности за «железнодорожников» 22-летнеий нападающий успел провести 40 матчей, в которых он забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 6 миллионов евро.