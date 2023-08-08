Генич предсказал чемпиона РПЛ - это не «Зенит»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Есть ощущение, что «Спартак» очень серьезно настроен в этом сезоне. «Спартак» станет чемпионом - это мой прогноз. Первые туры - это брошенная перчатка «Зениту», - приводит слова Константина «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «красно-белые» финишировали на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

По итогам трех туров нового розыгрыша чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля набрали девять баллов и лидируют в турнирной таблице.