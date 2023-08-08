Резвый старт как заявка на успешный сезон: «Краснодар» собирается побороться за высшие места

Пока многие обсуждают «Спартак» и его перспективы на фоне трёх побед на старте, незаслуженно в тени остался «Краснодар», который тоже имеет стопроцентный результат. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает обратить внимание на «быков».

Лучший старт в истории

«Краснодар» в нынешнем чемпионате выдал лучший старт в истории клуба. Никогда ранее «быки» не начинали чемпионат с трёх побед. До этого лучший результат был в сезоне 2016/2017, когда «Краснодар» набрал семь баллов в первых турах и возглавлял таблицу благодаря лучшей разнице мячей. Правда, это не слишком сказалось на итоговом месте: «быки» в том сезоне стали четвёртыми в итоговой таблице, как и годом ранее, хотя тогда выдали один из худших стартов в истории, набрав всего 4 очка в первых поединках.

Сезон Кол-во очков Место Разница мячей Итоговое место 2011/12* 5 6 3-1 9 2012/13 6 4 5-3 10 2013/14 4 8 5-5 5 2014/15 5 6 5-1 3 2015/16 4 7 1-1 4 2016/17 7 1 8-1 4 2017/18 6 5 4-2 4 2018/19 6 4 4-3 3 2019/20 6 4 6-3 3 2021/22 6 8 5-1 10 2021/22 3 8 5-4 4 2022/23 4 9 6-7 6 2023/24 9 2 6-1 ?

* - чемпионат состоял из 44 туров

В последние годы «Краснодар», не считая двух предыдущих сезонов, стабильно хорошо начинает чемпионат. В этом смысле ничего удивительно в прыти «быков» нет. Более того, на этом отрезке «Краснодар» традиционно забивает свои 5-6 голов. Если в недолгой истории клуба и можно искать какую-то закономерность – это сильный старт.

Почему нынешний старт «Краснодара» всё же особенный

Дело тут вовсе не в 9 очках, которые «Краснодар» набрал впервые в истории. На отрезке в три тура слишком рано считать баллы. В конце концов в случае поражения в ближайшем туре «быки» могут откатиться на четвёртое место и иметь преимущество всего в балл от пятого. Важно совсем иное.

Прошлым летом «Краснодар» возглавил Владимир Ивич, который методично выстраивает эффективную команду. Уже нет привычных разговоров о безудержной атаке. «Краснодар», безусловно, отдает важную роль нападению, но команда под руководством серба стала более сбалансированной. В прошлом году это помогло дойти «Краснодару» до финала Кубка России. На старте нынешнего сезона это хорошо заметно в статистике пропущенных мячей – всего 1. Такой же показатель у «Урала», в ворота «Пари НН» влетело 3 мяча, а у остальных клубов результат ещё хуже. «Краснодар» не играет в оборонительный футбол, но тот самый баланс – причина, по которой соперникам стало намного сложнее угрожать воротам подопечных Ивича. За три тура в среднем за матч (с учётом заблокированных попыток) по воротам «быков» бьют 10,7 раз. Меньше показатель только у «Пари НН», «Зенита» и «Урала».

Отдельно хочется обсудить не только цифры, но и впечатления от игры «Краснодара». В матче с «Динамо» «быки» были на голову сильнее соперника, но в былые годы мы не раз видели, как южане разрывали того или иного оппонента. Показательнее выглядят поединки против «Сочи» и «Пари НН»: в них «Краснодар» не выглядел намного лучше противников, но спокойно на классе забрал необходимые очки. Если раньше «быки» по неопытности умудрялись терять их там, где не должны были, то сейчас заметно другое качество – брать баллы там, где победа неочевидна. Без этого умения больших успехов добиться невозможно.

Важны итоги трансферной кампании

Чтобы всерьёз говорить о перспективах «Краснодара» в сезоне, надо дождаться окончания трансферной кампании. Для «быков» важны не столько приобретения, сколько сохранение текущих игроков. Прежде всего, речь об Эдуарде Сперцяне. На армянского полузащитника есть несколько претендентов в Европе, и сделка выглядит вполне возможной. «Краснодар» без Сперцяна и с ним – это две разные команды. Если он уйдёт, то добиться чего-то серьёзного «быкам» будет невероятно сложно.

Остальные лидеры наверняка останутся в «Краснодаре». Конечно, нельзя до конца быть уверенными в этом, пока открыто трансферное окно. Одно ясно точно – южанам просто необходимо сохранить состав.

При этом «Краснодар» ещё ищет новичков. После подписания Лукаса Оласы левый фланг обороны выглядит закрытым. Теперь, судя по всему, «быки» пытаются найти игрока в группу атаки под Кордобу.

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Ожидания

Пожалуй, «Краснодар» сейчас едва ли не самый сбалансированный в своей истории. Добавим к этому спокойствие в самом клубе, где никто не выступает с громкими заявлениями. Главный фаворит сезона «Зенит» буксует, что дает возможность всем остальным клубам маленькими, но уверенными шагами идти к цели.

Пока рано говорить, сможет ли «Краснодар» добыть первое в истории чемпионство. Однако текущее состояние команды дает почву для определенного оптимизма. «Быки» могут, если продолжат в том же духе, замахнуться на первое место.

Роман Андреев